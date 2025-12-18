Суд ЕС неожиданно встал на сторону мигранта, который обвинял Frontex в бездействии

В редком решении Суд Европейского Союза поддержал апелляцию сирийского беженца в знаковом деле, в котором он требовал возмещения убытков от европейского агентства по охране границ и береговой охраны Frontex.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Суд ЕС, расположенный в Люксембурге, вернул дело Алаа Хамуди против Frontex в Общий суд для повторного рассмотрения, признав, что он не рассмотрел должным образом его предполагаемое изгнание вместе с 21 другим мигрантом из Греции в Турцию в 2020 году.

Согласно показаниям Хамуди, он был среди 22 человек, включая детей, которые 28 апреля 2020 года высадились на греческом острове Самос. По словам Хамуди, через несколько минут прибыла полиция, которая конфисковала их телефоны, а затем силой посадила их на спасательный плот.

Их буксировали всю ночь до турецких территориальных вод и оставили дрейфовать в течение 17 часов, пока их не спасла турецкая береговая охрана. Хамуди утверждает, что самолет наблюдения Frontex дважды пролетел над местом происшествия.

Турецкие власти задержали Хамуди на 10 дней и конфисковали его паспорт. Опасаясь, что его принудительно отправят обратно в Сирию – страну, которую он покинул в возрасте около 12 лет из-за разрушительной гражданской войны – Хамуди снова попытался пересечь границу в Греции, пока не преуспел и не воссоединился со своей семьей в Германии.

В качестве доказательства, адвокаты Хамуди предоставили видео, на котором якобы видно его и других мигрантов на греческой территории перед тем, как их оттащили обратно в Эгейское море. В отчете агентства ЕС по борьбе с мошенничеством также было обнаружено, что Frontex скрывал случаи отталкивания мигрантов в Греции.

Суд ЕС признал дисбаланс сил между мигрантами и Frontex, создав новый прецедент в отношении объема доказательств, которые искатели убежища, такие как Хамуди, должны предъявить в суде, чтобы их заявления были рассмотрены.

Хотя Общий суд теперь пересмотрит дело и вынесет новый вердикт, адвокаты Хамуди назвали решение, вынесенное в четверг, "историческим".

В комментариях, направленных AP в письменной форме, Frontex отметило, что решения, принятые в четверг, включая отдельное дело о якобы незаконной депортации сирийской семьи в 2016 году, "не определяют, кто виноват".

Однако "они четко показывают, что суды ожидают тщательного рассмотрения дел, к которым причастна Frontex, и что фундаментальные права должны восприниматься серьезно", добавило Frontex.

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.

Напомним, группа из 19 стран ЕС призывает Европейскую комиссию ужесточить политику в отношении миграции за пределами границ Евросоюза.