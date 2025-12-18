Імпорт російського СПГ до Бельгії зріс після європейських санкцій

Європейська заборона на транзит скрапленого природного газу, яка набула чинності в березні, призвела до того, що значно більше російського газу надходить до Бельгії через порт Зебрюгге.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Belga.

З 27 березня в європейських портах діє заборона на транзит скрапленого природного газу (СПГ) з Росії до пунктів призначення за межами Європи.

Цей захід був частиною 14-го пакета санкцій, введених країнами-членами ЄС з метою обмеження фінансування військових витрат Росії, але він також призвів до значного збільшення обсягів російського газу, що надходить до Бельгії.

Аналіз останніх даних про імпорт, наданих Федеральною службою економіки Бельгії, підтверджує цю тенденцію. За сім місяців з моменту введення заборони на транзит російська газова компанія "Новатек" через свою дочірню компанію "Ямал СПГ" вивантажила в Бельгії 35,2 терават-години СПГ.

Оскільки експорт до Азії заблоковано, Росія зараз перенаправляє цей газ до європейської мережі. Для порівняння, за попередні три роки щороку в квітні та жовтні в бельгійську мережу надходило приблизно 20 терават-годин російського СПГ, що означає, що чистий імпорт зараз зріс більш ніж на дві третини.

Заборона транзиту була першим кроком у підготовці до повної заборони імпорту російського газу. Ця більш широка заборона, узгоджена державами-членами та Європейським парламентом на початку цього місяця, набуде чинності лише в 2027 році.