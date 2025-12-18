Импорт российского СПГ в Бельгию вырос после европейских санкций

Европейский запрет на транзит сжиженного природного газа, вступивший в силу в марте, привел к тому, что значительно больше российского газа поступает в Бельгию через порт Зебрюгге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Belga.

С 27 марта в европейских портах действует запрет на транзит сжиженного природного газа (СПГ) из России в пункты назначения за пределами Европы.

Эта мера была частью 14-го пакета санкций, введенных странами-членами ЕС с целью ограничения финансирования военных расходов России, но она также привела к значительному увеличению объемов российского газа, поступающего в Бельгию.

Анализ последних данных об импорте, предоставленных Федеральной службой экономики Бельгии, подтверждает эту тенденцию. За семь месяцев с момента введения запрета на транзит российская газовая компания "Новатек" через свою дочернюю компанию "Ямал СПГ" выгрузила в Бельгии 35,2 тераватт-часа СПГ.

Поскольку экспорт в Азию заблокирован, Россия сейчас перенаправляет этот газ в европейскую сеть. Для сравнения, за предыдущие три года ежегодно в апреле и октябре в бельгийскую сеть поступало примерно 20 тераватт-часов российского СПГ, что означает, что чистый импорт сейчас вырос более чем на две трети.

Запрет транзита был первым шагом в подготовке к полному запрету импорта российского газа. Этот более широкий запрет, согласованный государствами-членами и Европейским парламентом в начале этого месяца, вступит в силу только в 2027 году.