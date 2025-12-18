Чому премʼєр Бельгії блокує допомогу Україні і що про нього відомо

ЄС впритул підійшов до рішення про фінансування для України.

Як саме виділять гроші Україні – досі неясно. У Брюсселі тривають гарячі дебати про це, а Бельгія продовжує опір рішенню щодо використання заморожених російських активів.

Про те, чому глава бельгійського уряду чинить опір наданню "репараційного кредиту" Україні і чому його вважають особливим політиком, читайте в статті Едді Вакса та Томаса Моллера-Нільсена для EURACTIV Націоналіст, сепаратист, прагматик. Все про прем'єра Бельгії, який блокував гроші для України. Далі – стислий її виклад.

У четвер лідери Європейського Союзу збираються у Брюсселі на заключний саміт року. У центрі уваги – українське питання. Очільники держав та урядів ЄС мають ухвалити складний план використання заморожених російських суверенних активів для покриття бюджетного дефіциту України і фінансування витрат України на війну.

Про цю ідею, яка відома за назвою "репараційний кредит", "ЄвроПравда" розповідала неодноразово, як і про те, що вона зустріла шалений опір у Бельгії – державі, де за збігом обставин перебуває левова частка суверенних активів РФ.

У центрі цього опору – прем'єр-міністр Бельгії.

Барт де Вевер багато в чому відповідає образу сучасного правого популіста.

Однак 54-річний політик є також інтелектуалом та поліглотом. Красномовний, елегантно вдягнений і надзвичайно точний у заявах, він часто доповнює свої промови цитатами з фільмів, алюзіями на Римську імперію та тонким гумором.

Та найдивнішим є те, що лідер Бельгії, очільник уряду цієї країни, був і лишається затятим фламандським націоналістом, відданим ідеї незалежності нідерландськомовної півночі країни.

Він виступає за набагато глибшу інтеграцію між країнами Бенілюксу в "тісний союз".

По суті, де Вевер керує державою, яка, на його думку, не повинна існувати.

Прем’єр Бельгії – дуже особливий політик, який, як підтверджують опитування, має підтримку бельгійців.

"Де Вевер має кілька основних елементів, які для нього дуже важливі", – каже журналіст і автор біографії прем'єра Том де Смет, додавши, що до них належать культурна ідентичність, ліберальна економіка та конфедеративна Бельгія. "Але в усьому іншому він дуже прагматичний".

Та яка політика Барта де Вевера у питанні грошей для України?

Запекла опозиція де Вевера до репараційного кредиту, який мобілізував би 185 мільярдів євро заморожених у Euroclear російських активів, викликала підтримку у всьому політичному спектрі Бельгії.

На тлі протистояння з Європою він також переформатовує відносини своєї партії з ЄС.

"Він бачить, що Бельгія абсолютно не має ваги у світі. Він змінює позицію, і, можливо, він змінить риторику N-VA", – сказала Кетлін ван Бремпт, соціалістична депутатка Європарламенту.

При цьому де Вевер має значно більші межі політичної гнучкості через те, що він дійсно не тримається за посаду прем'єра (а після торішньої перемоги тривалий час не хотів ставати прем'єр-міністром).

Парадоксально, але таке ставлення де Вевера до прем'єрської посади посилило його авторитет у Бельгії.

При цьому де Вевера вважають політиком, який вміє досягає консенсусу.

Більшість людей, з якими спілкувалося Euractiv, підкреслили, що Барт де Вевер, серед героїв якого є Вінстон Черчилль та Едмунд Берк, відчуває себе втягнутим у цю роль з почуттям історичної відповідальності. Саме ці думки і працюють на користь стриманості у рішеннях з боку прем'єр-міністра, який до приходу на посаду неодноразово висловлював сумнів у стабільності Бельгії – країни, якою він тепер має керувати.

