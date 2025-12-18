Почему премьер Бельгии блокирует помощь Украине и что о нем известно

ЕС вплотную подошел к решению о финансировании для Украины.

Как именно выделят деньги Украине – пока неясно. В Брюсселе продолжаются горячие дебаты по этому поводу, а Бельгия продолжает сопротивляться решению об использовании замороженных российских активов.

О том, почему глава бельгийского правительства сопротивляется предоставлению "репарационного кредита" Украине и почему его считают особенным политиком

В четверг лидеры Европейского Союза собираются в Брюсселе на заключительный саммит года. В центре внимания – украинский вопрос. Главы государств и правительств ЕС должны принять сложный план использования замороженных российских суверенных активов для покрытия бюджетного дефицита Украины и финансирования расходов Украины на войну.

Об этой идее, известной под названием "репарационный кредит", "ЕвроПравда" рассказывала неоднократно, как и о том, что она встретила яростное сопротивление в Бельгии – государстве, где по стечению обстоятельств находится львиная доля суверенных активов РФ.

В центре этого сопротивления – премьер-министр Бельгии.

Барт де Вевер во многом соответствует образу современного правого популиста.

Однако 54-летний политик является также интеллектуалом и полиглотом. Красноречивый, элегантно одетый и чрезвычайно точный в заявлениях, он часто дополняет свои речи цитатами из фильмов, аллюзиями на Римскую империю и тонким юмором.

Но самое удивительное, что лидер Бельгии, глава правительства этой страны, был и остается ярым фламандским националистом, преданным идее независимости нидерландскоязычного севера страны.

Он выступает за гораздо более глубокую интеграцию между странами Бенилюкса в "тесный союз".

По сути, де Вевер руководит государством, которое, по его мнению, не должно существовать.

Премьер Бельгии – очень особенный политик, который, как подтверждают опросы, пользуется поддержкой бельгийцев.

"Де Вевер имеет несколько основных элементов, которые для него очень важны", – говорит журналист и автор биографии премьера Том де Смет, добавив, что к ним относятся культурная идентичность, либеральная экономика и конфедеративная Бельгия. "Но во всем остальном он очень прагматичен".

Но какова политика Барта де Вевера в вопросе денег для Украины?

Яростная оппозиция де Вевера репарационному кредиту, который мобилизовал бы 185 миллиардов евро замороженных в Euroclear российских активов, вызвала поддержку во всем политическом спектре Бельгии.

На фоне противостояния с Европой он также переформатирует отношения своей партии с ЕС.

"Он видит, что Бельгия абсолютно не имеет веса в мире. Он меняет позицию, и, возможно, он изменит риторику N-VA", – сказала Кэтлин ван Бремпт, социалистическая депутат Европарламента.

При этом де Вевер имеет значительно большие пределы политической гибкости из-за того, что он действительно не держится за пост премьера (а после прошлогодней победы долгое время не хотел становиться премьер-министром).

Парадоксально, но такое отношение де Вевера к премьерскому посту усилило его авторитет в Бельгии.

При этом де Вевера считают политиком, который умеет достигать консенсуса.

Большинство людей, с которыми общалось Euractiv, подчеркнули, что Барт де Вевер, среди героев которого есть Уинстон Черчилль и Эдмунд Берк, чувствует себя вовлеченным в эту роль с чувством исторической ответственности. Именно эти мысли и работают в пользу сдержанности в решениях со стороны премьер-министра, который до прихода на должность неоднократно выражал сомнение в стабильности Бельгии – страны, которой он теперь должен управлять.

Подробнее