У ЄС домовились про створення списку "безпечних" країн повернення мігрантів

Переговорники Європейського Союзу у четвер домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Згідно з компромісом, досягнутим між Радою ЄС та Європейським парламентом, до списку будуть включені такі країни: Марокко, Туніс, Єгипет, Косово, Колумбія, Індія та Бангладеш.

Крім того, як загальне правило, країни, які є кандидатами на членство в ЄС, також будуть вважатися безпечними – це, приміром, Албанія, Чорногорія та Туреччина.

Винятки все ще можуть застосовуватися, наприклад, якщо ЄС наклав санкції на країну або якщо там спалахнув збройний конфлікт. Список "безпечних країн походження" може бути розширений у майбутньому.

Європейська комісія буде відповідати за моніторинг умов у країнах, що входять до списку, та реагування у разі зміни обставин. Наприклад, вона може тимчасово призупинити визнання країни безпечною, якщо ситуація погіршиться.

Список, складений на рівні ЄС, буде юридично обов'язковим для всіх держав-членів. Водночас індивідуальні заяви про надання притулку все одно доведеться розглядати в кожному конкретному випадку.

Заявники з країн, що входять до списку, не будуть автоматично депортовані, але їхні заяви про надання притулку будуть розглядатися в прискореному порядку.

Угода, оголошена в четвер, ще потребує офіційного затвердження Європейським парламентом та державами-членами ЄС, що зазвичай є процедурним кроком після досягнення компромісу між сторонами переговорів.

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.

Нагадаємо, група з 19 країн ЄС закликає Європейську комісію посилити політику щодо міграції за межами кордонів Євросоюзу.