В ЕС договорились о создании списка "безопасных" стран для возвращения мигрантов

Переговорщики Европейского Союза в четверг договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Согласно компромиссу, достигнутому между Советом ЕС и Европейским парламентом, в список будут включены следующие страны: Марокко, Тунис, Египет, Косово, Колумбия, Индия и Бангладеш.

Кроме того, как общее правило, страны, которые являются кандидатами на членство в ЕС, также будут считаться безопасными – это, например, Албания, Черногория и Турция.

Исключения все еще могут применяться, например, если ЕС наложил санкции на страну или если там вспыхнул вооруженный конфликт. Список "безопасных стран происхождения" может быть расширен в будущем.

Европейская комиссия будет отвечать за мониторинг условий в странах, входящих в список, и реагирование в случае изменения обстоятельств. Например, она может временно приостановить признание страны безопасной, если ситуация ухудшится.

Список, составленный на уровне ЕС, будет юридически обязательным для всех государств-членов. В то же время индивидуальные заявления о предоставлении убежища все равно придется рассматривать в каждом конкретном случае.

Заявители из стран, входящих в список, не будут автоматически депортированы, но их заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться в ускоренном порядке.

Соглашение, объявленное в четверг, еще требует официального утверждения Европейским парламентом и государствами-членами ЕС, что обычно является процедурным шагом после достижения компромисса между сторонами переговоров.

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.

Напомним, группа из 19 стран ЕС призывает Европейскую комиссию усилить политику в отношении миграции за пределами границ Евросоюза.