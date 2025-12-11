Що потрібно Україні для перемоги і чи може це забезпечити Захід – колонка Христі Фріланд

Поразницький підхід Заходу до України почався з анексії Криму у 2014 році, коли українців закликали не чинити опору й фактично змирилися з російським контролем над півостровом.

Перед повномасштабним вторгненням 2022 року Захід готувався підтримувати затяжну українську партизанську війну проти російської окупації та остерігався передавати українському уряду зброю, а коли кремлівські танки перетнули кордон – запропонували президенту Володимиру Зеленському втекти, аби він очолив уряд України у вигнанні.

Навіть після того, як український народ довів свою волю і спроможність не бути підкореним, ми застерігали Україну від максимально ефективного використання навіть власної зброї.

Спецпредставниця уряду Канади з питань реконструкції України Христя Фріланд закликає Захід покінчити з цими напівзаходами. Її пояснення – в колонці Допомагай або здавайся: чому Захід має визнати можливість перемоги України. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки наголошує, що від початку повномасштабної війни Україна постійно перевершувала західні очікування.

"Україна – демократія, громадяни якої, високо мотивовані й добре освічені, відмовляються бути переможеними", – підкреслює Христя Фріланд.

За її словами, Захід систематично недооцінював силу України.

Спецпредставниця уряду Канади визнає, що головними інтелектуальними провідниками Заходу у цій війні є переважно фахівці з Росії та Кремля, а не з України.

"Єдиний виняток із цього обмеженого бачення – країни, що були частиною СРСР або Варшавського договору. Вони глибоко і на власному досвіді розуміють російську силу і російську слабкість.

Вони знають, що Україна може перемогти і що її перемога відповідає нашим інтересам. Нам варто слухати їх уважніше й зі значно більшою скромністю", – зазначає авторка колонки.

Спецпредставниця уряду Канади наголошує, що для перемоги Україні потрібна, перш за все, зброя.

Христя Фріланд констатує, що Україні потрібні ракети для перенесення війни на територію Росії; дрони, роботи й штучний інтелект для ведення бойових дій на морі, на суші та в повітрі; а також протиповітряна оборона для захисту міст і енергетичної інфраструктури.

"Ми могли б допомогти Україні завершити війну, надавши їй необхідну зброю вже зараз: американські "томагавки" або німецькі ракети Taurus разом із розвідданими для їхнього наведення; розвідувальну та логістичну підтримку для дронових підрозділів; а також більше комплексів Patriot та інших систем ППО", – пише спеціальна представниця уряду Канади з питань реконструкції України.

За її словами, західна військова підтримка України обмежена більше фінансами, ніж політичною волею.

У час, коли європейські економіки стикаються з жорсткими та політично паралізуючими бюджетними обмеженнями, пропозиція використати заморожені активи російського центрального банку як заставу для кредиту Україні у 140 млрд євро (162 млрд доларів) є дуже важливою.

"Є гірка іронія в тому, що українці платять життями за західну демократію та Європейський Союз у момент, коли на Заході дедалі менше вірять в обидва. Але це правда. І вони довели, що можуть перемогти. Допомігши їм у цьому, ми станемо сильнішими і самі", – резюмує спецпредставниця уряду Канади.

Докладніше – в колонці Христі Фріланд Допомагай або здавайся: чому Захід має визнати можливість перемоги України.