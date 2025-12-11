Что нужно Украине для победы и может ли это обеспечить Запад – колонка Христи Фриланд

Проигрышный подход Запада к Украине начался с аннексии Крыма в 2014 году, когда украинцев призвали не сопротивляться и фактически смирились с российским контролем над полуостровом.

Перед полномасштабным вторжением 2022 года Запад готовился поддерживать затяжную украинскую партизанскую войну против российской оккупации и опасался передавать украинскому правительству оружие, а когда кремлевские танки пересекли границу – предложили президенту Владимиру Зеленскому бежать, чтобы он возглавил правительство Украины в изгнании.

Даже после того, как украинский народ доказал свою волю и способность не быть покорным, мы предостерегали Украину от максимально эффективного использования даже собственного оружия.

Спецпредставитель правительства Канады по вопросам реконструкции Украины Христя Фриланд призывает Запад покончить с этими полумерами. Ее объяснение – в колонке Помогай или сдавайся: почему Запад должен признать возможность победы Украины. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что с начала полномасштабной войны Украина постоянно превосходила западные ожидания.

"Украина – демократия, граждане которой, высоко мотивированные и хорошо образованные, отказываются быть побежденными", – подчеркивает Христя Фриланд.

По ее словам, Запад систематически недооценивал силу Украины.

Нашими главными интеллектуальными лидерами в этой войне являются преимущественно специалисты из России и Кремля, а не из Украины.

Спецпредставительница правительства Канады признает, что главными интеллектуальными лидерами Запада в этой войне являются преимущественно специалисты из России и Кремля, а не из Украины.

"Единственное исключение из этого ограниченного видения – страны, которые были частью СССР или Варшавского договора. Они глубоко и на собственном опыте понимают российскую силу и российскую слабость.

Они знают, что Украина может победить и что ее победа соответствует нашим интересам. Нам стоит слушать их внимательнее и со значительно большей скромностью", – отмечает автор колонки.

Спецпредставительница правительства Канады подчеркивает, что для победы Украине нужно, прежде всего, оружие.

Кристи Фриланд констатирует, что Украине нужны ракеты для переноса войны на территорию России; дроны, роботы и искусственный интеллект для ведения боевых действий на море, на суше и в воздухе; а также противовоздушная оборона для защиты городов и энергетической инфраструктуры.

"Мы могли бы помочь Украине завершить войну, предоставив ей необходимое оружие уже сейчас: американские "томагавки" или немецкие ракеты Taurus вместе с разведданными для их наведения; разведывательную и логистическую поддержку для дроновых подразделений; а также больше комплексов Patriot и других систем ПВО", – пишет специальный представитель правительства Канады по вопросам реконструкции Украины.

По ее словам, западная военная поддержка Украины ограничена больше финансами, чем политической волей.

В то время, когда европейские экономики сталкиваются с жесткими и политически парализующими бюджетными ограничениями, предложение использовать замороженные активы российского центрального банка в качестве залога для кредита Украине в размере 140 млрд евро (162 млрд долларов) является очень важным.

"Есть горькая ирония в том, что украинцы платят жизнями за западную демократию и Европейский Союз в момент, когда на Западе все меньше верят в оба. Но это правда. И они доказали, что могут победить. Помогая им в этом, мы станем сильнее и сами", – резюмирует спецпредставительница правительства Канады.

