У Франції затримали молодика, який може стояти за чотирма підпалами у лісі

У Франції затримали й судитимуть впійманого "на гарячому" 24-річного юнака, якого підозрюють у загалом чотирьох підпалах, які призвели до лісових пожеж.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Наприкінці минулого тижня на півдні Франції у департаменті Жиронда затримали молодого чоловіка, якого вважають винуватцем кількох підпалів у лісі, що призвели до пожеж.

Його затримали 29 травня під час нової спроби підпалу, заявив прокурор у Лібурні Луї Рашель.

Юнака підозрюють у спричиненні трьох інших лісових пожеж в районі міста Реньяк у період з 27 березня по 19 квітня.

29 червня він постане перед судом за звинуваченнями у спричиненні майнової шкоди у спосіб, небезпечний для оточуючих. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі і штраф у розмірі до 150 тисяч євро.

Департамент Жиронда у спекотний період літа 2022 року постраждав від масштабних лісових пожеж, боротьба з якими тривала багато днів поспіль і потребувала допомоги вогнеборців з інших країн Європи.

У Польщі на початку травня під час боротьби з великою лісовою пожежею на сході країни загинув пілот пожежного літака.