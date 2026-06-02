ЗМІ: ексканцлера Шредера, якого просували в перемовники з РФ від ЄС, помітили в Москві

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер наразі перебуває з візитом у російській столиці, Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Кореспондент телеканалу Райнер Мунц побачив Шредера в готелі Kempinski.

82-річного колишнього лідера Соціал-демократичної партії вважають особистим другом російського правителя Владіміра Путіна; він продовжував працювати на російські енергетичні компанії навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

3 червня розпочинається Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум. Можливо, Шредер приїхав до Росії саме для участі в цьому заході.

Нагадаємо, Путін запропонував Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв пояснив, що той, хто роками представляв російські інтереси в Німеччині, не має "ані моральної, ані політичної легітимності, щоб сьогодні виступати посередником".