ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США

Китайська компанія ByteDance, яка володіє популярною соцмережею TikTok, підписала угоду про відчуження свого американського підрозділу на користь спільного підприємства, яке перебуватиме під контролем інвесторів зі США.

Про це повідомляє Axios із посиланням на внутрішній документ компанії, передає "Європейська правда".

Згідно з внутрішньою запискою, надісланою генеральним директором Шоу Чеу, угода має бути укладена 22 січня.

Oracle, Silver Lake і MGX з Абу-Дабі спільно володітимуть 45% американської компанії, яка матиме назву "TikTok USDS Joint Venture LLC".

Майже третина компанії належатиме афілійованим особам існуючих інвесторів ByteDance, а майже 20% залишиться у власності ByteDance.

Також, як свідчить документ, американське спільне підприємство буде відповідати за захист даних у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та забезпечення якості програмного забезпечення.

Воно буде відповідати за "перенавчання алгоритму рекомендацій контенту на основі даних американських користувачів, щоб гарантувати, що контент-стрічка не піддається зовнішньому втручанню".

"Довірений партнер з безпеки буде відповідати за аудит і перевірку дотримання узгоджених умов національної безпеки, і Oracle буде довіреним партнером з безпеки після завершення транзакції", – зазначили у документі.

Після закриття угоди американське спільне підприємство "буде діяти як незалежна організація, що має повноваження щодо захисту даних, безпеки алгоритмів, модерації контенту та забезпечення якості програмного забезпечення в США, тоді як американські підрозділи TikTok global будуть керувати глобальною сумісністю продуктів та певними комерційними діями, включаючи електронну комерцію, рекламу та маркетинг".

За інформацією співрозмовника видання, вартість угоди становить близько $14 млрд.

Нагадаємо, початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду американський президент Дональд Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Потім Трамп кілька разів продовжував термін продажу. Зокрема американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

Наприкінці жовтня Китай та США погодили угоду щодо TikTok.