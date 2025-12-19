СМИ: TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США

Китайская компания ByteDance, владеющая популярной соцсетью TikTok, подписала соглашение об отчуждении своего американского подразделения в пользу совместного предприятия, которое будет находиться под контролем инвесторов из США.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний документ компании, передает "Европейская правда".

Согласно внутренней записке, присланной генеральным директором Шоу Чеу, соглашение должно быть заключено 22 января.

Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби совместно будут владеть 45% американской компании, которая будет называться "TikTok USDS Joint Venture LLC".

Почти треть компании будет принадлежать аффилированным лицам существующих инвесторов ByteDance, а почти 20% останется в собственности ByteDance.

Также, как свидетельствует документ, американское совместное предприятие будет отвечать за защиту данных в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и обеспечение качества программного обеспечения.

Оно будет отвечать за "переобучение алгоритма рекомендаций контента на основе данных американских пользователей, чтобы гарантировать, что контент-лента не подвергается внешнему вмешательству".

"Доверенный партнер по безопасности будет отвечать за аудит и проверку соблюдения согласованных условий национальной безопасности, и Oracle будет доверенным партнером по безопасности после завершения транзакции", – отмечается в документе.

После закрытия сделки американское совместное предприятие "будет действовать как независимая организация, имеющая полномочия по защите данных, безопасности алгоритмов, модерации контента и обеспечению качества программного обеспечения в США, тогда как американские подразделения TikTok global будут управлять глобальной совместимостью продуктов и определенными коммерческими действиями, включая электронную коммерцию, рекламу и маркетинг".

По информации собеседника издания, стоимость сделки составляет около $14 млрд.

Напомним, первоначальный дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января, но на следующий день после вступления в должность американский президент Дональд Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение сделки.

Затем Трамп несколько раз продлевал срок продажи. В частности, американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

В конце октября Китай и США согласовали сделку по TikTok.