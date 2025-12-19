У Болгарії пройшов масштабний антиурядовий протест

Увечері 18 грудня тисячі болгар вийшли на протест проти уряду, що йде у відставку, вимагаючи чесних виборів і судової реформи.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Протести в столиці Софії та кількох інших містах країни є останніми в серії безперервних демонстрацій і відбуваються в той час, коли Болгарія готується до введення євро 1 січня.

Фото: Reuters

Уряд, що йде у відставку, який перебував при владі з січня, мав намір контролювати перехід на євро, але прем'єр-міністр Росен Желязков подав у відставку минулого тижня після кількох тижнів вуличних протестів проти корупції в державі та нового бюджету, який передбачав підвищення податків.

У четвер, 18 грудня, протестувальники тримали прапори Болгарії та ЄС. На одному з плакатів було написано: "Це не фарс".

Фото: Reuters

Президент Румен Радев проводить консультації з партіями, але якщо вони відмовляться або не зможуть сформувати уряд, він призначить тимчасовий уряд і оголосить дострокові вибори.

Нагадаємо, відставка уряду Желязкова відбулася після шести вотумів недовіри з боку опозиції та багатотисячних протестів у низці населених пунктів у Болгарії та за кордоном. Демонстрації почалися як вираз невдоволення проєктом бюджету, який вперше був складений в євро.

