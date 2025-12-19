В Болгарии прошел масштабный антиправительственный протест

Вечером 18 декабря тысячи болгар вышли на протест против уходящего в отставку правительства, требуя честных выборов и судебной реформы.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Протесты в столице Софии и нескольких других городах страны являются последними в серии непрерывных демонстраций и происходят в то время, когда Болгария готовится к введению евро 1 января.

Фото: Reuters

Правительство, которое находилось у власти с января, намеревалось контролировать переход на евро, но премьер-министр Росен Желязков подал в отставку на прошлой неделе после нескольких недель уличных протестов против коррупции в государстве и нового бюджета, который предусматривал повышение налогов.

В четверг, 18 декабря, протестующие держали флаги Болгарии и ЕС. На одном из плакатов было написано: "Это не фарс".

Фото: Reuters

Президент Румен Радев проводит консультации с партиями, но если они откажутся или не смогут сформировать правительство, он назначит временное правительство и объявит досрочные выборы.

Напомним, отставка правительства Желязкова произошла после шести вотумов недоверия со стороны оппозиции и многотысячных протестов в ряде населенных пунктов в Болгарии и за рубежом. Демонстрации начались как выражение недовольства проектом бюджета, который впервые был составлен в евро.

