Бабіш перед самітом ЄС виступив проти "репараційної позики" для України

Новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш у середу закликав знайти гроші для фінансової допомоги України іншим способом, ніж використання заморожених російських активів.

Під час спілкування з журналістами в Бельгії напередодні саміту ЄС у середу Бабіш сказав, що Чехія не ставить під сумнів необхідність підтримки України Європейським Союзом.

Однак, додав чеський премʼєра, Україна повинна фінансуватися як і раніше, а Чехія не надаватиме жодних надзвичайних гарантій.

"Для нас важливо, яку позицію займе прем'єр-міністр Бельгії, з яким я проводив переговори. Ми вважаємо, що гроші слід знайти іншим способом", – сказав Бабіш.

За даними Politico, на останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

