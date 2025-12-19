Стали відомі деталі візиту Зеленського до Польщі

Президент Володимир Зеленський у Варшаві проведе зустрічі з польським колегою Каролем Навроцьким, спікерами Сейму і Сенату, а також з польським прем’єр-міністром.

Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

Зустріч Зеленського та Навроцького очікується о 10:00 за місцевим часом. Після неї лідери дадуть пресконференцію.

Далі президент України візьме участь у церемонії покладання вінка до Могили Невідомого солдата.

У другій половині дня Зеленський проведе окремі зустрічі з маршалком Сейму Польща Влодзімежем Чажастим та маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блонською.

Далі у президента України запланована зустріч з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом у четвер увечері.

Раніше у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України у Варшаві у п’ятницю.