Туск не виключає, що запізниться на зустріч із Зеленським у Варшаві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутись у Варшаві у п’ятницю.

Заяву очільника польського уряду наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Водночас Туск додав, що український президент пообіцяв дочекатись його у Варшаві.

"Під час нашої зустрічі в Берліні президент Зеленський сказав, що не може уявити собі візиту до Польщі без зустрічі зі мною. Це з очевидних причин, оскільки уряд також реалізує свою політику щодо України. І я попередив його, що з очевидних причин в його інтересах, аби я був присутній на Єврораді до кінця. Він сказав, що почекає в будь-якому разі", – зазначив він.

Раніше польський премʼєр сказав, що якщо сьогодні лідери держав Європейського Союзу не ухвалять рішення про фінансування України, завтра на Україну та Європу може чекати кровопролиття.

Він також говорив, що падіння України в результаті відсутності підтримки з боку Європи означало б пряму загрозу для незалежності Польщі.