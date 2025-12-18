Зеленський прибув до Польщі

Президент України Володимир Зеленський у четвер увечері прибув до Польщі з офіційним візитом.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

У межах візиту український лідер, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським президентом Каролем Навроцьким.

Раніше у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України, яка має відбутись у Варшаві у п’ятницю.