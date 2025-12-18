Зеленський прибув до Польщі
Новини — Четвер, 18 грудня 2025, 19:03 —
Президент України Володимир Зеленський у четвер увечері прибув до Польщі з офіційним візитом.
Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомили у пресслужбі Офісу президента.
Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.
У межах візиту український лідер, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським президентом Каролем Навроцьким.
Раніше у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України, яка має відбутись у Варшаві у п’ятницю.
