Стали известны детали визита Зеленского в Польшу

Президент Владимир Зеленский в Варшаве проведет встречи с польским коллегой Каролем Навроцким, спикерами Сейма и Сената, а также с польским премьер-министром.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

Встреча Зеленского и Навроцкого ожидается в 10:00 по местному времени. После нее лидеры дадут пресс-конференцию.

Далее президент Украины примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

Во второй половине дня Зеленский проведет отдельные встречи с маршалком Сейма Польша Влодзимежем Чажастым и маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блонской.

Далее у президента Украины запланирована встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом в четверг вечером.

Ранее в Варшаве подтвердили, что польская сторона предложила встречу президентов 19 декабря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины в Варшаве в пятницу.