Британський уряд став жертвою кібератаки восени

Британський міністр торгівлі Кріс Браянт заявив, що у жовтні уряд став жертвою хакерської атаки.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

ЗМІ нещодавно писали, що китайська група начебто зламала системи, щоб отримати доступ до даних Міністерства закордонних справ Великої Британії.

"Злом, безсумнівно, відбувся. Я не можу сказати, чи це безпосередньо пов'язано з китайськими агентами або, власне, з китайською державою", – сказав Браянт.

Водночас він додав, що уряд "досить впевнений", що ніхто не постраждає в результаті атаки.

У листопаді стало відомо, що Велика Британія планує посилити захист своїх державних служб від кібератак, вимагаючи від компаній, що надають послуги приватним і державним організаціям, таким як Національна служба охорони здоров'я, дотримання суворих стандартів безпеки.

Нещодавно електронні поштові сервери французького Міністерства внутрішніх справ стали об'єктом кібератаки.