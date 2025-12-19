Британское правительство стало жертвой кибератаки осенью

Британский министр торговли Крис Брайант заявил, что в октябре правительство стало жертвой хакерской атаки.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

СМИ недавно писали, что китайская группа якобы взломала системы, чтобы получить доступ к данным Министерства иностранных дел Великобритании.

"Взлом, несомненно, имел место. Я не могу сказать, связано ли это непосредственно с китайскими агентами или, собственно, с китайским государством", – сказал Брайант.

В то же время он добавил, что правительство "достаточно уверено", что никто не пострадает в результате этого.

В ноябре стало известно, что Великобритания планирует усилить защиту своих государственных служб от кибератак, требуя от компаний, предоставляющих услуги частным и государственным организациям, таким как Национальная служба здравоохранения, соблюдения строгих стандартов безопасности.

Недавно электронные почтовые серверы французского Министерства внутренних дел стали объектом кибератаки.