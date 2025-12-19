Біля берегів Греції врятували понад пів тисячі мігрантів

Греція врятувала сотні мігрантів у двох окремих інцидентах біля свого найпівденнішого острова Гавдос у п'ятницю рано-вранці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Всього 545 мігрантів було врятовано з човна, який надіслав сигнал лиха, в ході операції, в якій брали участь три судна берегової охорони, три кораблі прикордонної служби ЄС Frontex і три судна, що перебували поблизу. Мігрантів мали перевезти до порту Ретимно на Криті, найбільшому острові Греції.

Перед цим судно Frontex виявило 32 мігрантів на борту іншого човна біля Гавдоса. Їх доставили до Ханьї, також на Криті.

Всі врятовані, за повідомленнями, перебувають у доброму здоров'ї.

Нагадаємо, переговорники Європейського Союзу у четвер домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.