У берегов Греции спасли более полутысячи мигрантов

Греция спасла сотни мигрантов в двух отдельных инцидентах у своего самого южного острова Гавдос в пятницу рано утром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Всего 545 мигрантов были спасены с лодки, пославшей сигнал бедствия, в ходе операции, в которой участвовали три судна береговой охраны, три корабля пограничной службы ЕС Frontex и три судна, находившиеся поблизости. Мигрантов должны были перевезти в порт Ретимно на Крите, крупнейшем острове Греции.

Перед этим судно Frontex обнаружило 32 мигранта на борту другой лодки у Гавдоса. Их доставили в Ханью, также на Крите.

Все спасенные, по сообщениям, находятся в добром здравии.

Напомним, переговорщики Европейского Союза в четверг договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.