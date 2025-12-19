Орбан назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима"

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що він не є прихильником узгодженого ЄС рішення про позику 90 млрд євро для України і не хоче, щоб його країна мала до нього будь-який стосунок.

Як пише "Європейська правда", Орбана цитує The Guardian.

Залишаючи саміт лідерів ЄС, який погодив рішення про фіндопомогу Україні, Орбан сказав: "Угорщина повністю відмовляється від цього".

"Я вважаю, що це погане рішення. Всі інші, крім чехів і словаків, вважають, що це було хороше рішення. Я вважаю, що це було вкрай погане рішення, яке наближає Європу до війни", – заявив Орбан.

"Це виглядає як позика, але, звичайно, українці ніколи не зможуть її повернути, тому це, по суті, втрачені гроші, і ті, хто стоїть за цією позикою, візьмуть на себе відповідальність і фінансові наслідки цього", – додав він.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Але Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.

У висновках саміту зазначено, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, "будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини".