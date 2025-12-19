Орбан назвал кредит ЕС для Украины "крайне плохим решением" и "потерянными деньгами"

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что он не является сторонником согласованного ЕС решения о займе 90 млрд евро для Украины и не хочет, чтобы его страна имела к нему какое-либо отношение.

Как пишет "Европейская правда", Орбана цитирует The Guardian.

Покидая саммит лидеров ЕС, который согласовал решение о финансовой помощи Украине, Орбан сказал: "Венгрия полностью отказывается от этого".

"Я считаю, что это плохое решение. Все остальные, кроме чехов и словаков, считают, что это было хорошее решение. Я считаю, что это было крайне плохое решение, которое приближает Европу к войне", – заявил Орбан.

"Это выглядит как заем, но, конечно, украинцы никогда не смогут его вернуть, поэтому это, по сути, потерянные деньги, и те, кто стоит за этим займом, возьмут на себя ответственность и финансовые последствия этого", – добавил он.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.

В выводах указано, что благодаря усиленному сотрудничеству в отношении инструмента, основанного на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не будет иметь влияния на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".