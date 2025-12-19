Путін допустив повномасштабну війну з Європою і назвав умову

Господар Кремля Владімір Путін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це російський правитель розповів під час своєї "прямої лінії".

За словами Путіна, якщо для Калінінградської області створюватимуться загрози, то Росія збирається їх "знищувати".

"Всі повинні це розуміти і усвідомлювати, що дії такого роду просто призведуть до небаченої до цього моменту ескалації конфлікту і виведуть його на зовсім інший рівень і розширять, аж до великомасштабного збройного конфлікту", – зазначив він.

Нагадаємо, у Литві допускали можливість зупинити транзит до і з Калінінграда через ситуацію з метеокулями, що залітали з білоруського боку.

Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон й обмежити транзит до Калінінграда через метеокулі з контрабандою.