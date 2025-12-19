Путин допустил полномасштабную войну с Европой и назвал условие

Хозяин Кремля Владимир Путин угрожает Европе "крупномасштабным вооруженным конфликтом" в случае блокады Калининградской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом российский правитель рассказал во время своей "прямой линии".

По словам Путина, если для Калининградской области будут создаваться угрозы, то Россия собирается их "уничтожать".

"Все должны это понимать и осознавать, что действия такого рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта", – отметил он.

Напомним, в Литве допускали возможность остановить транзит в и из Калининграда из-за ситуации с метеошарами, залетавшими с белорусской стороны.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу и ограничить транзит в Калининград из-за метеошаров с контрабандой.