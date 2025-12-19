Данія офіційно звинуватила Росію в кібератаці на критичну й виборчу інфраструктуру

Військова розвідка Данії поклала на Росію відповідальність за низку кіберінцидентів протягом 2024-2025 років, унаслідок яких постраждала критична інфраструктура та державні сайти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Данська військова розвідка сказала, що проросійська група Z-Pentest несе відповідальність за "руйнівні та деструктивні" кібератаки на данське водопостачальне підприємство у 2024 році.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки на водопостачальне підприємство стався прорив труб, через що будинки тимчасово залишилися без води.

Також Росію звинуватили у серії атак типу "відмова в обслуговуванні", які паралізували данські вебсайти напередодні регіональних і місцевих виборів у листопаді 2025-го.

Розвідка Данії сказала, що атаки були частиною "гібридної війни" Росії проти Заходу і спробою створити нестабільність, а також частиною ширшої кампанії з диверсій проти країн, які підтримують Україну.

У листопаді стало відомо, що Велика Британія планує посилити захист своїх державних служб від кібератак, вимагаючи від компаній, що надають послуги приватним і державним організаціям, таким як Національна служба охорони здоров'я, дотримання суворих стандартів безпеки.

Нещодавно електронні поштові сервери французького Міністерства внутрішніх справ стали об'єктом кібератаки.