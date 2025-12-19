Дания официально обвинила Россию в кибератаке на критическую и избирательную инфраструктуру

Военная разведка Дании возложила на Россию ответственность за ряд киберинцидентов в течение 2024-2025 годов, в результате которых пострадала критическая инфраструктура и государственные сайты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Датская военная разведка заявила, что пророссийская группа Z-Pentest несет ответственность за "разрушительные и деструктивные" кибератаки на датское водоснабжающее предприятие в 2024 году.

По данным местных СМИ, в результате атаки на водоснабжающее предприятие произошел прорыв труб, из-за чего дома временно остались без воды.

Также Россию обвинили в серии атак типа "отказ в обслуживании", которые парализовали датские веб-сайты накануне региональных и местных выборов в ноябре 2025 года.

Разведка Дании заявила, что атаки были частью "гибридной войны" России против Запада и попыткой создать нестабильность, а также частью более широкой кампании по диверсиям против стран, поддерживающих Украину.

В ноябре стало известно, что Великобритания планирует усилить защиту своих государственных служб от кибератак, требуя от компаний, предоставляющих услуги частным и государственным организациям, таким как Национальная служба здравоохранения, соблюдения строгих стандартов безопасности.

Недавно электронные почтовые серверы французского Министерства внутренних дел стали объектом кибератаки.