Працівники Лувру призупинили страйк – музей повністю відновив роботу

Музей Лувр у Парижі повністю відновив роботу в п'ятницю після того, як співробітники проголосували за припинення страйку, через який робота закладу була частково призупинена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рішення було ухвалене під час загальних зборів працівників Лувру, які одноголосно проголосували за припинення страйку, щоб музей міг приймати відвідувачів, йдеться в заяві профспілок.

Профспілки заявили, що призупинення відбулося після п'яти зустрічей з представниками Міністерства культури Франції, але зазначили, що прогрес залишається недостатнім, особливо в питаннях кадрового забезпечення, оплати праці та довгострокових планів безпеки.

Вони також висловили занепокоєння щодо погіршення стану будівлі та умов праці.

Представники профспілок розкритикували те, що вони назвали відсутністю зацікавленості з боку президентки Лувру Лоранс де Кар під час страйку, заявивши, що вона не зустрічалася з персоналом і не спілкувалась із ним.

5 січня працівники мають провести ще одні збори, щоб вирішити, чи відновлювати страйк.

Страйк працівників Лувру почався у понеділок. Профспілки заявили, що співробітники музею перевантажені роботою, а також вимагають збільшення найму, підвищення заробітної плати та перерозподілу витрат.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.