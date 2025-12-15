Працівники Лувру оголосили страйк, музей закритий

Паризький музей Лувр залишиться закритим у понеділок, 15 грудня, після того, як співробітники проголосували за страйк щодо оплати праці та умов праці.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Страйк, який підтримали 400 співробітників, був оголошений представниками профспілок CFDT, CGT і Sud. Він є наслідком того, що вони називають "погіршенням умов праці" та недостатньою кількістю персоналу.

"Через публічні страйки музей наразі закритий", – заявили у Луврі.

У своєму повідомленні про страйк профспілки заявили, що співробітники страждають від "постійно зростаючого навантаження" та "суперечливих інструкцій", які заважають їм належним чином виконувати свої обов'язки.

Профспілки вимагають найняти більше постійних співробітників, особливо в службах безпеки та обслуговування відвідувачів, а також поліпшити умови праці. Профспілки також виступають проти підвищення вартості квитків на 45% з середини січня для туристів з країн, що не входять до ЄС. Це підвищення має допомогти фінансувати реконструкцію.

Лувр щодня приймає приблизно 30 тисяч відвідувачів.

Зазначимо, страйк відбувається в особливо складний час для музею, який все ще не оговтався від жовтневої крадіжки коштовностей на суму 88 млн євро і недавніх проблем з інфраструктурою, включно із витоком води, який пошкодив старовинні книги.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Як свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.