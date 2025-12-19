Сотрудники Лувра приостановили забастовку – музей полностью возобновил работу

Музей Лувр в Париже полностью возобновил работу в пятницу после того, как сотрудники проголосовали за прекращение забастовки, из-за которой работа учреждения была частично приостановлена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Решение было принято во время общего собрания работников Лувра, которые единогласно проголосовали за прекращение забастовки, чтобы музей мог принимать посетителей, говорится в заявлении профсоюзов.

Профсоюзы заявили, что приостановка произошла после пяти встреч с представителями Министерства культуры Франции, но отметили, что прогресс остается недостаточным, особенно в вопросах кадрового обеспечения, оплаты труда и долгосрочных планов безопасности.

Они также выразили обеспокоенность ухудшением состояния здания и условий труда.

Представители профсоюзов раскритиковали то, что они назвали отсутствием заинтересованности со стороны президента Лувра Лоранс де Кар во время забастовки, заявив, что она не встречалась с персоналом и не общалась с ним.

5 января работники должны провести еще одно собрание, чтобы решить, возобновлять ли забастовку.

Забастовка работников Лувра началась в понедельник. Профсоюзы заявили, что сотрудники музея перегружены работой, а также требуют увеличения найма, повышения заработной платы и перераспределения расходов.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.