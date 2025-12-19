Опитування: більшість чехів хочуть, щоб уряд Бабіша допомагав Україні

Переважна більшість громадян Чехії вважають, що новий уряд на чолі з Андреєм Бабішем має продовжувати підтримку України – насамперед гуманітарну.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить ексклюзивне опитування агентства NMS для порталу Novinky.

Згідно з опитуванням, лише 18% чехів вважають, що уряд Бабіша не повинен допомагати Україні, тоді як 57% підтримують гуманітарну допомогу Києву і 56% очікують від уряду дипломатичної підтримки України.

Помітно менша частка громадян Чехії є прихильниками не гуманітарної, а фінансової (27% всіх опитаних) та військової (29%) допомоги Києву. Цікаво, що тільки у виборців партій Spolu і STAN, які нині перебувають в опозиції, понад 60% виступають за ці види допомоги.

Водночас чеська громадськість розділена в питанні, чи повинна Чехія продовжувати ініціативу з постачання боєприпасів, в межах якої чеський уряд домовляється з іншими країнами про постачання боєприпасів для України.

Зокрема, 38% респондентів вважають, що вона повинна продовжуватися, 46% – за її припинення, решта – не знають.

Раніше новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що заморожені активи Росії варто використовувати після закінчення російсько-української війни.

Як відомо, саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Бабіш наголосив: Чехія домовилася, що "не буде нести за нього відповідальність".