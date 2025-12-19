Прем'єр Чехії пояснив свою позицію щодо фінансування України

Новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що заморожені активи Росії варто використовувати після закінчення російсько-української війни.

Про це він заявив у п’ятницю, 19 грудня, цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як відомо, саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Бабіш наголосив: Чехія домовилася, що "не буде нести за нього відповідальності".

Новий чеський прем’єр зазначив, що деякі країни все ще наполягали на використанні заморожених російських активів.

"Я вважаю, що ці гроші слід взяти після закінчення війни. Мені дивно, що ми вже сьогодні даємо гроші на два роки вперед, коли було анонсовано, що мирна угода наближається, це якось не сходиться", – зазначив він.

Також Бабіш стверджує, що "більшість" євролідерів "не зрозуміли текст" щодо "репараційної позики", який був представлений під час нічних переговорів.

Зазначимо, 17 грудня Бабіш закликав знайти гроші для фінансової допомоги України в інший спосіб, ніж використання заморожених російських активів.

Також писали, що Угорщина та Словаччина не підписали висновки грудневого засідання Європейської ради щодо України, тоді як Чехія їх схвалила.

