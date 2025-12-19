Опрос: большинство чехов хотят, чтобы правительство Бабиша помогало Украине

Подавляющее большинство граждан Чехии считают, что новое правительство во главе с Андреем Бабишем должно продолжать поддержку Украины – прежде всего гуманитарную.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует эксклюзивный опрос агентства NMS для портала Novinky.

Согласно опросу, только 18% чехов считают, что правительство Бабиша не должно помогать Украине, тогда как 57% поддерживают гуманитарную помощь Киеву и 56% ожидают от правительства дипломатической поддержки Украины.

Заметно меньшая доля граждан Чехии являются сторонниками не гуманитарной, а финансовой (27% всех опрошенных) и военной (29%) помощи Киеву. Интересно, что только у избирателей партий Spolu и STAN, которые сейчас находятся в оппозиции, более 60% выступают за эти виды помощи.

В то же время чешская общественность разделена в вопросе, должна ли Чехия продолжать инициативу по поставкам боеприпасов, в рамках которой чешское правительство договаривается с другими странами о поставках боеприпасов для Украины.

В частности, 38% респондентов считают, что она должна продолжаться, 46% – за ее прекращение, остальные – не знают.

Ранее новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что замороженные активы России стоит использовать после окончания российско-украинской войны.

Как известно, саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Бабиш подчеркнул: Чехия договорилась, что "не будет нести за него ответственности".