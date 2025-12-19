У Римі зроблять платним доступ до знаменитого фонтану Треві

З лютого 2026 року з туристів стягуватимуть оплату за те, щоб наблизитися до знаменитого римського фонтану Треві, який щодня приваблює величезні натовпи людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Мер Рима Роберто Гуальтьєрі на пресконференції у пʼятницю сказав, що фонтан Треві, розташований на громадській площі, як і раніше, можна буде безкоштовно оглядати з відстані.

Водночас ближче підійти до нього зможуть тільки власники квитків, які коштуватимуть два євро, додав він.

Окрім фонтану, за словами Гуальтьєрі, з 1 лютого будуть запроваджені квитки ще на пʼять об'єктів в італійській столиці, вартість яких становитиме п'ять євро. Мешканці Рима від платного входу будуть звільнені, сказав мер.

Фонтан Треві – памʼятка XVIII століття, яка є найпопулярнішим місцем для багатьох відвідувачів Рима, зокрема через традицію загадувати бажання і кидати монету у воду.

Нагадаємо, у 2023 році семеро молодих активістів, які протестували проти зміни клімату, залізли у фонтан Треві і висипали у воду деревне вугілля, щоб зробити її чорною.

Минулого року фонтан закрили на понад два місяці для очищення.