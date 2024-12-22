У Римі після очистки та відновлення відкрили знаменитий фонтан Треві

У неділю після більш ніж двох місяців очищення та реставрації у Римі відкрили відновлений фонтан Треві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Роботи, на які місто Рим виділило 327 тисяч євро, включали видалення бруду, оксиду заліза і вапняного нальоту з пам'ятки 18 століття – однієї з найвідоміших туристичних визначних пам'яток міста.

На час відновлення фонтан був осушений, але відвідувачі мали змогу спостерігати за ним з тимчасового пішохідного мосту.

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фото: ansa

Щоб уникнути повернення великих натовпів, які зазвичай заповнювали невелику площу, де розташований фонтан, мер Рима Роберто Гуалтьєрі заявив, що відвідувачам доведеться вишикуватися в чергу з 400 осіб.

У майбутньому Рим може розглянути можливість запровадження квитка для відвідування пам'ятки, додав Гуалтьєрі.

Завершений у 1762 році, фонтан є шедевром пізнього бароко, зі статуями тритонів, що керують колісницею Океана.

За традицією, відвідувачі повинні кинути монету у фонтан, щоб гарантувати своє повернення до Рима. Під час відновлювальних робіт відвідувачі повинні були кидати монети в тимчасовий басейн.

Фонтан також запам'ятався однією з найвідоміших сцен у кіно, коли у фільмі Федеріко Фелліні "Солодке життя" Аніта Екберг занурюється у фонтан і кличе свого колегу по фільму Марчелло Мастроянні приєднатися до неї.

Нагадаємо, торік семеро молодих активістів, які протестували проти зміни клімату, залізли у фонтан Треві і висипали у воду деревне вугілля, щоб зробити її чорною.