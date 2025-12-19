В Риме сделают платным доступ к знаменитому фонтану Треви

С февраля 2026 года с туристов будут взимать плату за то, чтобы приблизиться к знаменитому римскому фонтану Треви, который ежедневно привлекает огромные толпы людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери на пресс-конференции в пятницу сказал, что фонтан Треви, расположенный на общественной площади, по-прежнему можно будет бесплатно осматривать с расстояния.

В то же время ближе подойти к нему смогут только обладатели билетов, которые будут стоить два евро, добавил он.

Кроме фонтана, по словам Гуальтьери, с 1 февраля будут введены билеты еще на пять объектов в итальянской столице, стоимость которых составит пять евро. Жители Рима от платного входа будут освобождены, сказал мэр.

Фонтан Треви – достопримечательность XVIII века, которая является самым популярным местом для многих посетителей Рима, в частности из-за традиции загадывать желания и бросать монету в воду.

Напомним, в 2023 году семеро молодых активистов, протестовавших против изменения климата, залезли в фонтан Треви и высыпали в воду древесный уголь, чтобы сделать ее черной.

В прошлом году фонтан закрыли на более чем два месяца для очистки.