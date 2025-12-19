ЄС підтвердив наміри обмежити режим безвізу для громадян Грузії

Європейська комісія у пʼятницю заявила, що призупинить лібералізацію візового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії після набуття чинності нових правил ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

19 грудня Єврокомісія представила свій щорічний звіт про країни, що не входять до ЄС, громадяни яких мають право на безвізовий в'їзд на строк до 90 днів протягом 180 днів.

Єврокомісія заявила, що Тбілісі "порушило численні зобов'язання, взяті на себе під час діалогу про лібералізацію візового режиму", і звинуватила його в невиконанні рекомендацій минулорічного звіту, таких як захист основних прав, включаючи свободу об'єднання, зібрань і вираження поглядів.

У цьому звіті Брюссель також розкритикував суперечливе законодавство грузинського уряду щодо "прозорості іноземного впливу" та "сімейних цінностей і захисту неповнолітніх".

У звіті зазначається, що "з огляду на системний і навмисний характер цього відступу, комісія розгляне відповідні заходи в межах переглянутого механізму призупинення віз, який набуде чинності 30 грудня 2025 року".

Зазначимо, що рішення призупинити лібералізацію візового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії не матиме практичного ефекту, бо в такому громадяни Грузії все ще матимуть право на безвізові поїздки, якщо використовуватимуть звичайні паспорти.

Дипломатичні джерела повідомили "Радіо Свобода", що більшість держав-членів ЄС хотіли б принаймні призупинити лібералізацію візового режиму для грузинських політиків, не зачіпаючи при цьому звичайних громадян.

Однак Єврокомісія допускає, що другий етап призупинення "може бути поширений на все населення, якщо грузинська влада не вирішить" вказані у звіті проблеми.

Також додається, що на останньому етапі "Грузія може повністю втратити безвізовий статус і бути перенесена до списку ЄС третіх країн, для яких необхідна віза".

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський парламент 7 жовтня проголосував за законопроєкт, що запроваджує простіший механізм призупинення безвізового режиму для країн, які становлять загрозу безпеці ЄС або ж порушують права людини.

Реформа стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.