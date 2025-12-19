ЕС подтвердил намерения ограничить режим безвизового режима для граждан Грузии

Европейская комиссия в пятницу заявила, что приостановит либерализацию визового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии после вступления в силу новых правил ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

19 декабря Еврокомиссия представила свой ежегодный отчет о странах, не входящих в ЕС, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Еврокомиссия заявила, что Тбилиси "нарушило многочисленные обязательства, взятые на себя во время диалога о либерализации визового режима", и обвинила его в невыполнении рекомендаций прошлогоднего отчета, таких как защита основных прав, включая свободу объединения, собраний и выражения взглядов.

В этом отчете Брюссель также раскритиковал противоречивое законодательство грузинского правительства в отношении "прозрачности иностранного влияния" и "семейных ценностей и защиты несовершеннолетних".

В отчете отмечается, что "учитывая системный и преднамеренный характер этого отступления, комиссия рассмотрит соответствующие меры в рамках пересмотренного механизма приостановления виз, который вступит в силу 30 декабря 2025 года".

Отметим, что решение приостановить либерализацию визового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии не будет иметь практического эффекта, поскольку в таком случае граждане Грузии все еще будут иметь право на безвизовые поездки, если будут использовать обычные паспорта.

Дипломатические источники сообщили "Радио Свобода", что большинство государств-членов ЕС хотели бы по крайней мере приостановить либерализацию визового режима для грузинских политиков, не затрагивая при этом обычных граждан.

Однако Еврокомиссия допускает, что второй этап приостановления "может быть распространен на все население, если грузинские власти не решат" указанные в отчете проблемы.

Также добавляется, что на последнем этапе "Грузия может полностью потерять безвизовый статус и быть перенесена в список ЕС третьих стран, для которых необходима виза".

Как сообщала "Европейская правда", Европейский парламент 7 октября проголосовал за законопроект, вводящий более простой механизм приостановления безвизового режима для стран, которые представляют угрозу безопасности ЕС или нарушают права человека.

Реформа касается 61 государства, граждане которых в настоящее время могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

На сегодняшний день безвизовый режим ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.