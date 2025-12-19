У Європарламенті вважають, що ЄС зрештою ухвалить рішення про "репараційну позику"

Голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер вважає, що ЄС зрештою зможе ухвалити рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Вебер сказав в інтерв'ю Politico в п'ятницю.

За словами голови Європейської народної партії, Євросоюз рано чи пізно використає заморожені російські активи "для відшкодування збитків, які завдала Росія".

На запитання, чи слід використовувати російські активи для погашення кредиту в розмірі 90 млрд євро для України, про який домовилися лідери, щоб столиці не мали платити за це, Вебер відповів: "На мою думку, зрештою Росія має заплатити за те, що вона зробила в Україні".

Він також захистив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який очолив невдалу спробу затвердити кредит для України, забезпечений російськими активами, стверджуючи, що той "проявив лідерські якості" і що ця ідея "була високо оцінена в усій Європі".

"Результат такий, що російські активи все ще на столі", – додав Вебер.

Правоцентристська Європейська народна партія є найбільшою політичною групою ЄС із найбільшою кількістю законодавців у Європейському парламенті та місць за столом Європейської ради.

Як відомо, саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Разом зі Словаччиною та Угорщиною Чехія домовилася, що "не буде нести за нього відповідальність".

