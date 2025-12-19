В Европарламенте считают, что ЕС в конечном итоге примет решение о "репарационном займе"

Председатель крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер считает, что ЕС в конечном итоге сможет принять решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом Вебер сказал в интервью Politico в пятницу.

По словам главы Европейской народной партии, Евросоюз рано или поздно использует замороженные российские активы "для возмещения ущерба, нанесенного Россией".

На вопрос, следует ли использовать российские активы для погашения кредита в размере 90 млрд евро для Украины, о котором договорились лидеры, чтобы столицы не платили за это, Вебер ответил: "По моему мнению, в конечном итоге Россия должна заплатить за то, что она сделала в Украине".

Он также защитил канцлера Германии Фридриха Мерца, который возглавил неудачную попытку утвердить кредит для Украины, обеспеченный российскими активами, утверждая, что тот "проявил лидерские качества" и что эта идея "была высоко оценена во всей Европе".

"Результат таков, что российские активы все еще на столе", – добавил Вебер.

Правоцентристская Европейская народная партия является крупнейшей политической группой ЕС с наибольшим количеством законодателей в Европейском парламенте и мест за столом Европейского совета.

Как известно, саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Вместе со Словакией и Венгрией Чехия договорилась, что "не будет нести за него ответственность".

