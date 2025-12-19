Президент Болгарії не поспішає вручати мандат на формування нового уряду

Болгарський президент Румен Радев вирішив почекати до 1 січня, щоб передати перше повноваження на формування уряду після відставки кабінету міністрів Росена Желязкова.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні пресслужби президента Болгарії.

Після завершення консультацій з представниками всіх дев'яти парламентських груп, які відбулися з 15 по 19 грудня, Радев заявив, що довіра до нинішнього парламенту "вичерпана", а "дострокові парламентські вибори вже на горизонті".

"Щоб повернутися до вічних цінностей і повноцінно пережити різдвяні та новорічні свята, політична ворожнеча повинна відступити", – заявив президент Болгарії й додав, що вручить перший мандат на формування уряду після Нового року.

Згідно з конституцією, перший мандат повинен бути наданий найбільшій парламентській фракції – ГЕРБ-СДС, а в разі, якщо вона зазнає невдачі – другій за величиною фракції "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Якщо і це не дасть результатів, глава держави має право самостійно вирішити, якій парламентській фракції надати третій і останній мандат. У разі провалу і цієї спроби сформувати уряд президент Болгарії повинен призначити тимчасовий уряд і призначити дату парламентських виборів.

Нагадаємо, відставка уряду Желязкова відбулася після шести вотумів недовіри з боку опозиції та багатотисячних протестів у низці населених пунктів у Болгарії та за кордоном. Демонстрації почалися як вираз невдоволення проєктом бюджету, який вперше був складений в євро.

