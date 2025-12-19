Президент Болгарии не спешит вручать мандат на формирование нового правительства

Болгарский президент Румен Радев решил подождать до 1 января, чтобы передать первые полномочия по формированию правительства после отставки кабинета министров Росена Желязкова.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Болгарии.

После завершения консультаций с представителями всех девяти парламентских групп, которые состоялись с 15 по 19 декабря, Радев заявил, что доверие к нынешнему парламенту "исчерпано", а "досрочные парламентские выборы уже на горизонте".

"Чтобы вернуться к вечным ценностям и полноценно пережить рождественские и новогодние праздники, политическая вражда должна отступить", – заявил президент Болгарии и добавил, что вручит первый мандат на формирование правительства после Нового года.

Согласно конституции, первый мандат должен быть предоставлен крупнейшей парламентской фракции – ГЕРБ-СДС, а в случае, если она потерпит неудачу – второй по величине фракции "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

Если и это не даст результатов, глава государства имеет право самостоятельно решить, какой парламентской фракции предоставить третий и последний мандат. В случае провала и этой попытки сформировать правительство президент Болгарии должен назначить временное правительство и назначить дату парламентских выборов.

Напомним, отставка правительства Желязкова произошла после шести вотумов недоверия со стороны оппозиции и многотысячных протестов в ряде населенных пунктов в Болгарии и за рубежом. Демонстрации начались как выражение недовольства проектом бюджета, который впервые был составлен в евро.

