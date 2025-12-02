Хто став наступником Келлога і чому саме йому Трамп доручив переговори з Україною

Коли російські терористи рано-вранці 19 листопада атакували Україну, до Києва їхав потяг із найвищою за часи Дональда Трампа делегацією США.

На чолі цієї делегації був Ден Дрісколл – один з цивільних топів Пентагону, що має посаду міністра сухопутних військ США. Його супроводжували кілька чотиризіркових генералів, тобто найвищих військових керівників армії США.

Він провів кілька переговорів з українцями, щоби зрозуміти їхню позицію, а потім, у Женеві, взяв участь у доопрацюванні плану, щоби врахувати побажання Києва.

По суті, Дрісколл перебрав на себе функції, які раніше виконував Кіт Келлог.

Про те, ким є американський міністр, якому наразі доручили Україну, чому він отримав цю роль та чого від нього очікувати, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Заміна для Келлога? Хто такий Ден Дрісколл, якому Трамп доручив переговори з Україною. Далі – стислий її виклад.

На відміну від Кіта Келлога, його наступник – міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл – до листопада знав про Україну та про українсько-російську війну так мало, як лише можна собі уявити.

Від кількох не пов'язаних одне з одним людей доводилося чути, що перед візитом до Києва – коли стало відомо про особливе доручення Трампа – Дрісколл терміново консультувався з американськими експертами та експосадовцями, намагаючись зрозуміти, у чому ж полягає суть війни в України, а також – що насправді являла собою зустріч Трампа з Путіним в Анкориджі.

Ці зустрічі насправді свідчать про Дрісколла винятково позитивно. Він прагне розібратися у тому, що робить, зрозуміти реальну картину. Це не Віткофф, пропозиції якого часом свідчать лише про абсолютну відірваність від реальності.

Але це – не єдина і напевно не головна причина, чому президент США Дональд Трамп обрав саме його.

В американських медіа часто наголошують, що головну роль зіграв випадковий збіг: мовляв, "відповідальний за дрони" в армії США Дрісколл все одно вже їхав до Києва у дронових справах, то нехай документ повезе він. Та це лише частина картини.

Ден Дрісколл має особисту прихильність Трампа і вже не вперше приростає повноваженнями.

Перший успіх Дрісколл отримав, урізаючи оборонні контракти Пентагону.

"Він був чітким і безкомпромісним щодо великих компаній ОПК, які звикли працювати з Пентагоном, як зазвичай. Вони приходять домовлятися, а він висміює їхні пропозиції, які уряд вважає застарілими", – розповідає одне з джерел видання New York Post.

Ці дії доводять здатність Дрісколла йти проти стереотипів і пропонувати рішення, що суперечать популярним підходам. У нечисленних інтерв'ю Ден Дрісколл виділяв саме цю якість як те, що він цінує в інших людях.

Точкою справжнього злету Дрісколла став момент, коли міністр довів готовність виконувати чутливі та контроверсійні доручення Трампа. Причому – виконувати їх ефективно.

Починаючи від серпня, Трамп видав кілька наказів про направлення нацгвардії США, яка має стежити за порядком у кількох великих містах, переважно – очолюваних демократами. Таким чином президент США публічно підкреслював неефективність поліції, підзвітної місцевій владі.

Всі розпорядження Трампа були виконані, і президент лишився задоволений результатом, через що у вересні в Овальному кабінеті публічно представив суспільству Дрісколла як суперефективного члена своєї команди: "Подивіться на його миле обличчя! І при цьому він – вбивця".

Епізоди з нацгвардією додатково підняли довіру президента до Дрісколла. А діяльність у Пентагоні довела його здатність вести жорсткі та ефективні переговори.

Це – достатній набір для того, щоб отримати "портфель" з українського питання.

Попри те, що зараз міністр сухопутних військ користується прихильністю особисто Трампа, він все ж є "людиною віцепрезидента США Джей Ді Венса".

