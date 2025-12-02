Кто стал преемником Келлога и почему именно ему Трамп поручил переговоры с Украиной

Когда российские террористы рано утром 19 ноября атаковали Украину, в Киев ехал поезд с самой высокой за время Дональда Трампа делегацией США.

Во главе этой делегации был Дэн Дрисколл – один из гражданских топов Пентагона, занимающий должность министра сухопутных войск США. Его сопровождали несколько четырехзвездочных генералов, то есть высших военных руководителей армии США.

Он провел несколько переговоров с украинцами, чтобы понять их позицию, а затем, в Женеве, принял участие в доработке плана, чтобы учесть пожелания Киева.

По сути, Дрисколл взял на себя функции, которые ранее выполнял Кит Келлог.

О том, кто такой американский министр, которому сейчас поручили Украину, почему он получил эту роль и чего от него ожидать, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Замена для Келлога? Кто такой Дэн Дрисколл, которому Трамп поручил переговоры с Украиной. Далее – краткое изложение статьи.

В отличие от Кита Келлога, его преемник – министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл – до ноября знал об Украине и об украинско-российской войне так мало, как только можно себе представить.

От нескольких не связанных друг с другом людей приходилось слышать, что перед визитом в Киев – когда стало известно об особом поручении Трампа – Дрисколл срочно консультировался с американскими экспертами и бывшими чиновниками, пытаясь понять, в чем же заключается суть войны в Украине, а также – что на самом деле представляла собой встреча Трампа с Путиным в Анкоридже.

Эти встречи на самом деле свидетельствуют о Дрисколле исключительно положительно. Он стремится разобраться в том, что делает, понять реальную картину. Это не Виткофф, предложения которого порой свидетельствуют лишь об абсолютной оторванности от реальности.

Но это – не единственная и наверняка не главная причина, почему президент США Дональд Трамп выбрал именно его.

В американских СМИ часто подчеркивают, что главную роль сыграло случайное совпадение: мол, "ответственный за дроны" в армии США Дрисколл все равно уже ехал в Киев по делам, связанным с дронами, так пусть документ повезет он. Но это только часть картины.

Дэн Дрисколл пользуется личной симпатией Трампа и уже не впервые получает новые полномочия.

Первый успех Дрисколл получил, урезая оборонные контракты Пентагона.

"Он был четким и бескомпромиссным в отношении крупных компаний ОПК, которые привыкли работать с Пентагоном, как обычно. Они приходят договариваться, а он высмеивает их предложения, которые правительство считает устаревшими", – рассказывает один из источников издания NYP.

Эти действия доказывают способность Дрисколла идти против стереотипов и предлагать решения, противоречащие популярным подходам. В немногочисленных интервью Дэн Дрисколл выделял именно это качество как то, что он ценит в других людях.

Точкой настоящего взлета Дрисколла стал момент, когда министр доказал готовность выполнять чувствительные и контроверсионные поручения Трампа. Причем – выполнять их эффективно.

Начиная с августа, Трамп издал несколько приказов о направлении нацгвардии США, которая должна следить за порядком в нескольких крупных городах, преимущественно возглавляемых демократами. Таким образом президент США публично подчеркивал неэффективность полиции, подотчетной местным властям.

Все распоряжения Трампа были выполнены, и президент остался доволен результатом, из-за чего в сентябре в Овальном кабинете публично представил обществу Дрисколла как сверхэффективного члена своей команды: "Посмотрите на его милое лицо! И при этом он – убийца".

Эпизоды с нацгвардией дополнительно повысили доверие президента к Дрисколлу. А деятельность в Пентагоне доказала его способность вести жесткие и эффективные переговоры.

Это – достаточный набор для того, чтобы получить "портфель" по украинскому вопросу.

Несмотря на то, что сейчас министр сухопутных войск пользуется расположением лично Трампа, он все же является "человеком вице-президента США Джей Ди Венса".

