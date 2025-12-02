Президент Болгарії закликав до дострокових виборів на тлі протесту через непопулярний бюджет

Увечері 1 грудня президент Болгарії Румен Радев висловився за дострокові вибори після того, як під час акції протесту проти бюджету з вищими податками у столиці спалахнули безпрецедентні заворушення.

Як повідомляє БГНЕС, заяву Радев опублікував у своїх соцмережах.

Президент Болгарії засудив хуліганські дії на вулицях і закликав усіх дотримуватися закону.

"Але провокації не змінюють факту – болгари кажуть "ні" цьому уряду. Є лише один вихід – відставка і дострокові вибори", – написав він.

Лідер партії "ДПС-Новий початок" Делян Пеєвський звинуватив президента у підбурюванні.

"Румен Радев – справжній організатор погромів, підпалів і хаосу – розкрив своє обличчя! Це цього ви хочете для Болгарії, пане Радев? Хаосу, погромів, беззаконня, анархії? На кону – демократія і мир в країні. Ви і ПП-ДБ використали молодь! І все це для того, щоб спровокувати вибори і захопити владу кров'ю?", – заявив політик.

Блок "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", друга за чисельністю фракція у парламенті та організатор протесту, закликав до відставки міністра внутрішніх справ через те, що силовики не забезпечили належний захист протесту і провокатори мали успіх.

Внаслідок сутичок, що стались у центрі Софії, є постраждалі серед правоохоронців і протестувальників, близько десятка людей затримали.

Акція ввечері 1 грудня стала вже другим протестом проти проєкту бюджету з вищими податками на 2026 рік, у Софії та інших містах країни у ньому взяли участь десятки тисяч людей.

Прем'єр-міністр Росен Желязков обіцяв відкликати проєкт, однак поки цього так і не сталось.

