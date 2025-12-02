Президент Болгарии призвал к досрочным выборам на фоне протеста из-за непопулярного бюджета

Вечером 1 декабря президент Болгарии Румен Радев высказался за досрочные выборы после того, как во время акции протеста против бюджета с более высокими налогами в столице вспыхнули беспрецедентные беспорядки.

Как сообщает БГНЕС, заявление Радев опубликовал в своих соцсетях.

Президент Болгарии осудил хулиганские действия на улицах и призвал всех соблюдать закон.

"Но провокации не меняют факта – болгары говорят "нет" этому правительству. Есть только один выход – отставка и досрочные выборы", – написал он.

Лидер партии "ДПС-Новое начало" Делян Пеевский обвинил президента в подстрекательстве.

"Румен Радев – настоящий организатор погромов, поджогов и хаоса – раскрыл свое лицо! Этого вы хотите для Болгарии, господин Радев? Хаоса, погромов, беззакония, анархии? На кону – демократия и мир в стране. Вы и ПП-ДБ использовали молодежь! И все это для того, чтобы спровоцировать выборы и захватить власть кровью?", – заявил политик.

Блок "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", вторая по численности фракция в парламенте и организатор протеста, призвал к отставке министра внутренних дел из-за того, что силовики не обеспечили надлежащую защиту протеста и провокаторы добились успеха.

В результате столкновений, произошедших в центре Софии, есть пострадавшие среди правоохранителей и протестующих, около десятка человек задержали.

Акция вечером 1 декабря стала уже вторым протестом против проекта бюджета с более высокими налогами на 2026 год, в Софии и других городах страны в нем приняли участие десятки тысяч человек.

Премьер-министр Росен Желязков обещал отозвать проект, однако пока этого не произошло.

Читайте также: Иллюзия стабильности: что удерживает Болгарию от сползания в кризис и какие последствия это будет иметь.