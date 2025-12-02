Протести проти проєкту бюджету у Болгарії переросли у заворушення

Вечірня акція протесту у столиці Болгарії проти проєкту бюджету на 2026 рік з вищими податками переросла у заворушення.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Акція протесту починалась мирно, а близько 10 години вечора ситуація загострилась в районі офісу партії "ДПС – Новий початок". Молоді люди почали палити сміттєві баки та атакували мікроавтобус поліції. Проти них застосували сльозогінний газ.

Згодом повідомили про двох постраждалих правоохоронців та десяток затриманих за хуліганські дії.

Protesters and police clash in Bulgaria anti-graft demonstration.



Tens of thousands of people took to the streets in Sofia and other major regional centres across Bulgaria in an anti-government protest, triggered by the draft budget for 2026 that protesters say is an attempt to… pic.twitter.com/TzMYccb3Pa – AFP News Agency (@AFP) December 2, 2025

На тлі заворушень партія "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", друга за чисельністю фракція у парламенті та організатор протесту, закликала до відставки міністра внутрішніх справ через те, що силовики не забезпечили належний захист протесту і провокатори мали успіх.

Проросійський президент Румен Радев закликав до відставки уряду і дострокових виборів.

Нагадаємо, акція ввечері 1 грудня стала вже другим протестом проти проєкту бюджету, у Софії та інших містах країни у ньому взяли участь десятки тисяч людей.

Прем'єр-міністр Росен Желязков обіцяв відкликати проєкт, однак станом на ніч 1 грудня цього так і не сталось.

